Зеленский раскрыл, что собираются обсудить на следующих переговорах по Украине

Зеленский: на следующем раунде переговоров должен обсуждаться вопрос территорий
Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

На следующем раунде переговоров по Украине, скорее всего, будет обсуждаться территориальный вопрос. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, пишет Bloomberg.

По словам Зеленского, он принял предложение США провести переговоры на следующей неделе. Встреча может состояться 17 или 18 февраля, однако пока еще неясно, согласится ли российская сторона приехать в США, отметил Зеленский. Bloomberg пишет, что предметом обсуждения станет предложение американцев создать свободную экономическую зону на Донбассе. Зеленский подчеркнул, что обе стороны на данный момент скептически относятся к этому предложению.

«Ни одна из сторон не в восторге от идеи создания свободной экономической зоны — ни россияне, ни мы. У нас разные взгляды на этот вопрос. И договоренность была следующей — давайте вернемся к обсуждению того, как это может выглядеть, на следующей встрече», — отметил он.

Также Зеленский подчеркнул, что на данный момент обсуждается «последовательность всех действий, включая подписание документов». И после грядущих переговоров в этом вопросе «должно быть достигнуть взаимопонимание», сказал украинский лидер.

Кроме того, стороны дорабатывают вопрос мониторинга прекращения огня. По словам Зеленского, у РФ, Украины и США есть свои мнения по этому вопросу, однако существует общее понимание, «что мониторинг будет проводиться», и сейчас переговорщикам «необходимо доработать формулировки и детали».

Зеленский рассказал, что следующий раунд будет включать и двусторонние переговоры с Вашингтоном, которые могут быть посвящены экономическим вопросам.

4 и 5 февраля в Абу-Даби прошел второй раунд трехсторонних переговоров России, Украины и США. После него президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующая встреча должна состояться в США.

7 февраля Зеленский также сообщил, что США хотят завершить конфликт до июня 2026 года, а ключевые документы могут быть подписаны синхронно. 11 февраля газета Financial Times написала, что 24 февраля украинский президент планирует объявить о проведении выборов президента страны и референдума по мирному соглашению с Россией. По информации СМИ, голосования должны пройти до 15 мая.

Ранее на Украине заявили о безрезультативности переговоров.
 
