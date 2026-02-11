Глава Анапы назвала погибшего при стрельбе в техникуме охранника героем

Охранник, который погиб при стрельбе в техникуме в Анапе, проявил настоящий героизм. Об этом заявила глава муниципального образования города-курорта Светлана Маслова в своем Telegram-канале.

«Это был охранник, который проявил настоящий героизм и не только первым принял на себя удар, но и оперативно вызвал правоохранительные органы. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким», — написала чиновница.

Маслова добавила, что семье охранника окажут психологическую, медицинскую и социальную помощь. Также для студентов, их семей и преподавателей техникума организовали мобильный психологический центр.

По словам главы Анапы, сейчас здоровьем пострадавших занимаются врачи городской больницы. При необходимости пациентов переведут в краевую клинику, отметила Маслова.

11 февраля молодой человек пришел в индустриальный техникум, в котором учился, с охотничьим ружьем и открыл стрельбу. Нападавший успел ранить нескольких человек и произвести не менее шести выстрелов. Студенты, услышавшие звуки стрельбы, забаррикадировались в классах. Стрелка задержали сотрудники Росгвардии. Возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно, что устроивший стрельбу в анапском колледже имел проблемы с однокурсниками.