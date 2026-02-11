Размер шрифта
Пицца с мясом игуаны разозлила соцсети

buckscoalfired/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Пицца с мясом игуаны разозлила соцсети, пишет Fox News.

Владелец заведения в США, 39-летний Фрэнки Сесере, назвал блюдо «первой пиццей с игуаной в истории». По его словам, это блюдо с тремя видами мяса — олениной, беконом и мясом игуаны, которое он охарактеризовал как «звезду шоу».

Идея необычного рецепта принадлежит 27-летнему контент-креатору Райану Искьердо. Он рассказал, что во время недавнего похолодания во Флориде собирал зеленых игуан, которые обездвиживаются при низких температурах, и в процессе придумал это блюдо.

По словам Сесере, пицца была приготовлена исключительно для съемки и не поступало в продажу. Несмотря на это, ресторан получил около 1500 звонков от людей, интересовавшихся возможностью заказать новинку.

Но реакция аудитории оказалась неоднозначной: наряду с положительными отзывами, заведение столкнулось с волной критики и негативных комментариев.

Ранее врач раскрыла, какая пицца является самой полезной.
 
