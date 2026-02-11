В МОК намерены поговорить с украинцем, продолжающим использовать запрещенный шлем

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич продолжает тренировки в шлеме, использовать который ему запретил Международный олимпийский комитет (МОК), несмотря на риск получить недопуск до стартов. Об этом пишет издание Independent.

Представитель МОК Марк Адамс заявил, что организация планирует снова поговорить с Хераскевичем в среду, чтобы обсудить, что будет разрешено.

«Я думаю, что мы надеемся решить эту проблему на человеческом уровне… Мы проведем с ним беседы, чтобы объяснить, что на самом деле в интересах всех, чтобы он участвовал в соревнованиях и мог говорить то, что хочет. Поэтому я не говорю, что у нас есть готовое решение», — заявил Адамс.

Согласно правилам Олимпийской хартии, на Олимпийских играх запрещены любые демонстрации и политические, религиозные или расовые пропаганды.

До старта Олимпиады Гераскевич рассказывал, что Международный олимпийский комитет вынес предупреждение украинским спортсменам по поводу возможных протестов против российских атлетов.

Олимпиада проходит с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Всего на Играх в Италии выступят 13 российских атлетов в нейтральном статусе. Они не принимали участие в церемонии Открытия. Пока никто из них не сумел завоевать наград, лучший результат показал лыжник Савелий Коростелев, который оказался четвертым в скиатлоне.

Ранее МОК запретил второму украинскому спортсмену носить шлем с политическими лозунгами.