«Всего лишить, запретить въезд»: министр спорта об атлетах, сменивших гражданство

Дегтярев допустил, что сменившим гражданство спортсменам запретят въезд в Россию
Валерий Шарифулин/РИА Новости

Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев в эфире шоу «Центральный Канал» заявил, что в стране активно борются с решениями спортсменов менять спортивное гражданство ради других сборных.

«Сейчас ввели нормы, я подписал такой приказ. Даже одного шахматиста лишили звания гроссмейстера за смену спортивного гражданства. То есть здесь мы их кормим, воспитываем, тренерами обеспечиваем, базами, а тут бросил паспорт — и уехал. Всего лишить, запретить въезд в страну и пользование нашими объектами спорта», — подчеркнул он.

В середине декабря 2025 года шахматиста Владимира Федосеева лишили званий мастера спорта России и гроссмейстера России после критики военной операции на Украине и смены спортивного гражданства. В 2023 году Федосеев назвал вынужденным решением сменить спортивное гражданство и выступать за Словению, отметив, что больше не хочет выступать за Россию на каких-либо соревнованиях, а также подверг критике СВО.

Также, к примеру, теннисистка Касаткина рассказала о том, что стала гражданкой Австралии 17 января. О ее решении сменить спортивное гражданство стало известно 29 марта 2025 года. До этого времени она представляла Россию. В декабре 2025 года Касаткина заявила, что гордится возможностью представлять страну, которая «так легко ее приняла».

Ранее глава ФТР Шамиль Тарпищев заявил, что из российского тенниса ушли единицы.
 
