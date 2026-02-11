Пожилого мужчину, собиравшегося лететь в Швейцарию ради эвтаназии, не выпустили из страны

Житель Южной Кореи отказался от эвтаназии после разговора с полицией в аэропорту

Южнокорейская полиция остановила в аэропорту мужчину, который летел в Швейцарию на эвтаназию. Об этом сообщает Korea Herald.

Утром в понедельник, 9 февраля, 60-летний мужчина с легочным фиброзом собирался лететь в Европу ради эвтаназии — процедуры, запрещенной в Южной Корее.

Его семья забила тревогу в последний момент. Родные позвонили на горячую линию, сообщив о планах отчаявшегося больного. Вскоре мужчину обнаружили среди пассажиров рейса Инчхон — Париж, откуда он планировал отравиться в Цюрих.

Мужчина убедил полицейских, что хочет совершить «последнюю поездку» из-за ухудшения своего состояния и об эвтаназии речь не идет. Тем временем его близкие обнаружили дома записку, похожую на завещание с извинениями, и вновь обратились в полицию.

Тогда рейс задержали и сняли с него пассажира, которого затем несколько часов уговаривали вернуться домой к семье. В итоге он сдался.

