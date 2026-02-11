Подросток, напавший на анапский колледж, планировал минирование школы в 2023 году

Молодой человек из Анапы, которого подозревают в нападении на учебное учреждение, еще в 2023 году планировал подобное. Об этом сообщает 112.

По данным Telegram-канала, в одном из чатов на вопрос о том, кто чем из участников сейчас занимается, юноша ответил, что «школу минирует».

Известно также, что он состоял в тематических чатах, где якобы искал себе партнершу.

Как сообщает 112, им удалось связаться с отцом стрелка, но тот заявил, что уже долгое время не общается с сыном и посоветовал звонить его матери. Он также добавил, что узнал о произошедшем только после звонка журналистов.

Инцидент произошел в анапском индустриальном колледже. Молодой человек пришел в учебное заведение с ружьем и стал стрелять. В результате он успел ранить несколько человек. Нападавшего задержали специалисты Росгвардии.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. По данным Telegram-каналов, фигурант в своих соцсетях писал о других стрелках, совершавших подобные преступления.

