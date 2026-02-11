Путин постановил отпраздновать 90-летие со дня рождения Говорухина

Президент России Владимир Путин постановил в 2026 году отпраздновать 90-летие со дня рождения кинорежиссера, народного артиста РФ Станислава Говорухина. Указ главы государства размещен на портале официального опубликования правовых актов.

«Провести в 2026 году мероприятия, посвященные празднованию 90-летия со дня рождения С.С. Говорухина», — говорится в тексте документа.

Указом также был образован оргкомитет по подготовке и проведению празднования. Его председателем назначен спикер Госдумы Вячеслав Володин.

29 марта 2026 года Говорухину исполнилось бы 90 лет. Режиссера не стало 14 июня 2018 года после продолжительной болезни. Причиной его ухода стала онкология. Говорухина похоронили рядом с актерами Олегом Табаковым и Леонидом Броневым на Новодевичьем кладбище в Москве.

В арсенале режиссера такие известные фильмы, как «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна», «В поисках капитана Гранта», «Десять негритят», «Ворошиловский стрелок», «Благословите женщину» и другие. Кроме того, он неоднократно появлялся на экранах в качестве актера, например в фильмах «Среди серых камней» Киры Муратовой, «Асса» Сергея Соловьева и «Анкор, еще Анкор!» Петра Тодоровского.

Ранее «Благословите женщину» Говорухина возглавил рейтинг любимых фильмов у россиян о женщинах.