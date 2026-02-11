Размер шрифта
Армия

Стало известно о начале миссии НАТО по расширению военного присутствия в Арктике

Reuters: НАТО запустило Arctic Sentry для расширения присутствия в Арктике
Global Look Press

Североатлантический альянс (НАТО) запустил миссию Arctic Sentry («Арктический часовой») для расширения военного присутствия в Арктике. Об этом написало агентство Reuters.

«НАТО заявило в среду, что начало миссию по укреплению своего присутствия в Арктике в рамках соглашения о снижении серьезной напряженности внутри альянса, вызванной желанием президента США Дональда Трампа приобрести Гренландию», — отмечается в сообщении.

Предполагается, что в рамках этой миссии будет координироваться военное присутствие сил НАТО в регионе и проводиться военные учения, похожие на датскую «Арктическую выносливость» в Гренландии.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что планы НАТО по запуску миссии «Арктический часовой» являются провокацией, направленной на насаждение западных порядков в регионе.

По словам дипломата, присутствие альянса в Арктике дестабилизирует военно-политическую обстановку. Она предупредила, что попытки милитаризации высоких широт и создания угроз для безопасности России будут иметь серьезные последствия для инициаторов.

Захарова отметила, что усилиями НАТО некогда мирный регион Арктики превратился в зону геополитической конкуренции.

Ранее глава МИД Гренландии расплакалась из-за США во время интервью.
 
