В Росавиации заявили о контактах с кубинскими авиавластями

ФАВТ: Минтранс и Росавиация поддерживают контакт с кубинскими авиавластями
Dark_Side/Shutterstock/FOTODOM

Минтранс России и Росавиация держат на особом контроле ситуацию с авиаперелетами между Кубой и Россией и поддерживают связь с авиационными властями Кубы. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в Telegram-канале.

В федеральном агентстве уточнили, что стороны находятся в поиске альтернативных возможностей для возобновления полетной программы в обоих направлениях в интересах граждан обеих стран. Дополнительная информация о рейсах будет опубликована на ресурсах авиакомпаний.

Накануне пресс-атташе посольства РФ на Кубе Вадим Моисеев сообщил, что около 3,5-4 тысяч российских туристов пребывают на острове, но пока никто из них не обращался за помощью на фоне сложной ситуацией с топливом на острове.

При этом СМИ писали, что россияне на Кубе столкнулись со сложностями при возвращении домой из-за дефицита авиатоплива в республике. Также на фоне энергокризиса туристов начали выселять из отелей и предлагать другие места размещения. Причиной проблем с топливом на Кубе стала нефтяная блокада страны со стороны США. В Кремле назвали ситуацию критической.

Ранее в посольстве рассказали о работе российских авиалиний на Кубе.
 
