Российский суд реабилитировал осужденного в 1945 году за помощь гитлеровцам

Верховный суд России частично реабилитировал жителя Смоленской области Якова Кравченкова, который в 1945 году был осужден за антисоветскую пропаганду. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечается, в 1943 году фигурант был деревенским старостой и активно помогал немецко-фашистским захватчикам во время оккупации региона. Кравченков выполнял их приказы и распоряжения, направлял односельчан на работы, проводимые оккупантами, а также собирал с населения фураж для нужд немецкой армии и способствовал отправке молодежи в Германию. Свою деятельность он сопровождал угрозами. Кроме того, в мае 1945 года на собрании колхозников Кравченков проводил антисоветскую агитацию.

В итоге советский суд признал Кравченкова виновным в антисоветской агитации и способствовании иностранному государству, находящемуся в состоянии войны с СССР. По совокупности преступлений его приговорили к 8 годам лишения свободы в исправительно-трудовых лагерях с конфискацией имущества.

После нового рассмотрения дела Кравченкова, которое поступило в январе этого года, Верховный суд отменил решение в части осуждения за антисоветскую агитацию. При этом в части осуждения за способствование иностранному государству, находящемуся в состоянии войны с СССР, приговор оставлен без изменения. В суде уточнили, что законом «О реабилитации жертв политических репрессий» антисоветская агитация и пропаганда признаны деяниями, не содержащими общественной опасности, и осужденные за них лица подлежат реабилитации.



