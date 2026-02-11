«Прервал командировку и прилетел ко мне»: Семенович рассказала о подарке жениха на 14 февраля

Певица Анна Семенович рассказала «Газете.Ru» о планах на 14 февраля. Артистка собирается сначала работать в праздник, а затем встретиться с женихом Денисом Шреером, который специально для нее прервал командировку.

Семенович призналась, что после концерта в День всех влюбленных Денис Шреер подготовит для нее романтический ужин.

«В этом году на 14 февраля у меня планы рабочие (смеется). Я выступаю вечером в Кремле на большом концерте, посвященном Дню влюбленных. А сразу после, конечно же, поеду на романтический ужин с любимым. Ради этого праздника он прервал свою командировку и прилетел ко мне за несколько дней», — поделилась Анна Семенович.

По словам артистки, Денис Шреер позаботился о подарке за несколько дней до праздника. А сама Семенович планирует оставить сюрприз до 14 февраля.

«Кстати, подарок на День влюбленных я уже получила – это шикарная сумка «Шанель». Подарками он меня всегда балует и удивляет тем, что всегда угадывает мои желания. А вот что ему приготовила я, пока пусть останется секретом. Но, поверьте, своего мужчину я тоже умею удивлять», — рассказала певица.

Ранее Анна Семенович пожаловалась на потерю голоса.