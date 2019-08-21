Киану Ривз вернется к роли Нео в четвертой «Матрице»

Председатель Warner Brothers Тоби Эммерих проинформировал о съемках четвертой части «Матрицы». Об этом сообщает The Variety.

Согласно имеющейся информации, режиссером и сценаристом ленты станет Лана Вачовски. Главные роли в картине снова исполнят Киану Ривз и Керри-Энн Мосс.

«…мы счастливы, что она (Вачовски. — Газета.Ru) выступит сценаристом, режиссером и продюсером новой части вселенной «Матрицы», — сказал Эммерих.

По словам Вачовски, она счастлива вернуться к персонажам фильма.

Ранее стало известно, кто заменит Киану Ривза в новой «Матрице».