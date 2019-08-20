Уволенный за оскорбления Путина журналист «Рустави 2» отказался извиняться

Уволенный грузинский журналист «Рустави 2» Георгий Габуния, который негативно высказался в адрес российского президента Владимира Путина, отказался извиняться за свой поступок. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, он не будет приносить извинения за то, что говорил до этого.

Он рассказал, что планирует создать свою программу на канале «Мтавари архи», которую создал уволенный гендиректор Ника Гварамия.

«У меня будет своя передача, которая вновь будет связана с политикой, примерно в таком же стиле», — добавил Габуния.

Ранее сообщалось, что из «Рустави 2» уволен оскорбивший Путина журналист Габуния. Также 20 августа были уволены и другие сотрудники.