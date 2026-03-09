«ISU разве что-то нарушил?» Роднина о недопуске россиян после Олимпиады

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о решении Международного союза конькобежцев (ISU) не допускать российских атлетов до своих стартов после зимних Олимпийских игр — 2026. Ее слова приводит Sport24.

«ISU не допускает наших спортсменов до других соревнований после Олимпиады? Они разве что-то нарушили? Сейчас идет сезон, который начался в августе–сентябре 2025 и продлевается по март–апрель 2026 года. Когда они принимали решение, мы не допускались на этот сезон», — отметила она.

На Олимпиаду в Милане ISU одобрил нейтральные статусы Ксении Коржовой, Анастасии Семеновой, Ивану Посашкову, Алене Крыловой, Аделии Петросян и Петру Гуменнику.

21 февраля стало известно, что фигуристы с российскими и белорусскими паспортами не смогут принять участия в чемпионате мира 2026 года в Праге. Петр Гуменник и Аделия Петросян в сентябре 2025 года на квалификационном турнире к зимним Олимпийским играм — 2026 завоевали золото и гарантировали себе путевку на Олимпиаду. На олимпийском турнире оба заняли шестые места, при этом Петросян пригласили на гала-концерт, а Гуменника — нет.

Ранее пятикратные чемпионы России выиграли финал Гран-при России в танцах.