Замхудрука театра им. Ермоловой рассказала о болезни Александры Назаровой

Замхудрука Театра имени М. Ермоловой Галина Боголюбова рассказала о проблемах со здоровьем, которые могли привести к смерти народной артистки России актрисы Александры Назаровой Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, у актрисы были проблемы с легкими. С июля Назарова проходила лечение в больнице, пытаясь восстановить здоровье.

Боголюбова отметила, что за время болезни, актриса «и на трубках лежала, и в кому впадала».

Однако замхудрука не уточнила точный диагноз актрисы.

Ранее сообщалось, что умерла Александра Назарова.

На счету актрисы 94 фильма. Наиболее известные картины: «Моя прекрасная няня» (Надежда Михайловна), в «Глухарях», «Ночной дозор», «Возвращение Мухтара», «Держи удар, детка!», «Елки» и многие другие.

В 2001 году она получила почетное звание народной артистки России.