Покрас Лампас приедет в Екатеринбург для восстановления испорченного граффити

Уличный художник Покрас Лампас (Арсений Пыженков) приедет в Екатеринбург для восстановления своей испорченной работы. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что Лампас посетит город 26 августа для реставрации гигантского креста, созданного в рамках фестиваля «Стенограффия».

Координатор фестиваля заявил, что художник пробудет в городе до 27 августа.

Он также добавил, что восстановление работы будет осуществляться за счет средств фестиваля «Стенограффия».

Ранее сообщалось, что Покрас Лампас высказался об испорченной в Екатеринбурге работе.