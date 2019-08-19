Экс-солистка «Тату» разводится с мужем

Певица Лена Катина разводится с супругом — словенским музыкантом Сашо Кузмановичем, сообщает «СтарХит».

Слухи о разводе Катиной подтвердил ее представитель Иван Кудрявцев. На днях состоится первое судебное заседание, посвященное разводу. Супруги уже договорились, что их 4-летний сын Александр останется с мамой в Москве. Как рассказали в окружении экс-пары, в последнее время их отношения охладились. «Ради сына остались друзьями. Сашо будет видеть ребенка тогда, когда захочет. Лена обещает не препятствовать их общению», — сообщил инсайдер.

Ранее Лена Катина рассказала, что ее жизни угрожает незнакомец.