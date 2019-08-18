СМИ узнали о спрятанных посмертных фотографиях Мэрилин Монро

Сын фотографа Ли Винера, который сделал посмертные снимки Мэрилин Монро, рассказал о существовании неопубликованных фотографий из морга. Об этом пишет The Daily Mail.

По его словам, фотограф при помощи взятки охранникам смог проникнуть в морг, где находилось тело актрисы. Три рулона сделанных фото он отправил американским СМИ, но два с фотографиями обнаженной Монро спрятал. Фотограф до своей смерти хранил их в сейфе, местонахождение которого так и не раскрыл.

Ранее сообщалось, что снимки с беременной Мэрилин Монро выставлены на продажу.