«Темный феникс» стал худшим фильмом о Людях Икс
Фильм «Люди Икс: Темный Феникс» стал наименее успешным фильмом франшизы по сборами в кинотеатрах. Об этом свидетельствуют данные boxofficemojo.com.
Согласно представленной информации, эта картина стала также самой плохой за всю историю киносерии о Людях Икс.
Уточняется, что «Люди Икс: Темный Феникс» при бюджете в $200 млн смог собрать $252 млн.
Ранее сообщалось, что «Темный феникс» возглавил российский прокат. Картина собрала 225 млн рублей в кинотеатрах России и СНГ за первые четыре дня показа.