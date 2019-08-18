«Темный феникс» стал худшим фильмом о Людях Икс

<img src="//img.gazeta.ru/files3/189/12214189/x-pic905-895x505-59159.jpg">

Фильм «Люди Икс: Темный Феникс» стал наименее успешным фильмом франшизы по сборами в кинотеатрах. Об этом свидетельствуют данные boxofficemojo.com.

Согласно представленной информации, эта картина стала также самой плохой за всю историю киносерии о Людях Икс.

Уточняется, что «Люди Икс: Темный Феникс» при бюджете в $200 млн смог собрать $252 млн.

Ранее сообщалось, что «Темный феникс» возглавил российский прокат. Картина собрала 225 млн рублей в кинотеатрах России и СНГ за первые четыре дня показа.