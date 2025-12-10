На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Медведев заявил о достижении ориентиров по комплектованию контрактниками ВС РФ

Медведев: ориентиры по комплектованию ВС контрактниками практически достигнуты
Екатерина Штукина/РИА Новости

В России были почти достигнуты ориентиры по комплектованию вооруженных сил страны контрактниками на 2025 год. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Он заявил, что провел совещание по вопросам доукомплектования ВС России военнослужащими по контракту.

«Можно констатировать, уже утвердительно, что ориентиры, которые были заданы и обозначены верховным главнокомандующим на текущий период, на текущий год, практически достигнуты», — сказал зампред Совбеза во время совещания.

По его словам, с января в воинские части прибыли более 400 тысяч контрактников. Кроме того, свыше 34 тысяч человек были зачислены в добровольческие подразделения.

«Таковы текущие результаты», — добавил Медведев.

18 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что число бойцов российской армии, находящихся на передовых позициях в зоне СВО, превышает 700 тысяч человек.

2 июля Медведев сообщил, что за первое полугодие более 210 тысяч человек заключили контракты на военную службу в Вооруженных силах России. Вместе с тем он отметил, что в добровольческие подразделения за этот же период приняты свыше 18 тысяч человек.

Ранее в Госдуме объяснили крупнейший за девять лет осенний призыв в армию.

