На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Татьяна Ким стала единственной владелицей Wildberries

Основательница компании Wildberries Ким стала единственным владельцем компании
true
true
true
close
Алексей Даничев/РИА Новости

Основательница маркетплейса Wildberries, глава RWB Татьяна Ким стала владельцем 100% компании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные выписки ЕГРЮЛ.

Согласно документу, с 10 декабря Ким является единственным учредителем ООО «Вайлдберриз». Кроме того, она занимает должность генерального директора компании.

До этого доля в 1% принадлежала ее бывшему мужу Владиславу Бакальчуку.

Летом прошлого года широко обсуждался развод Ким с супругом. Это произошло на фоне объединения Wildberries и оператора наружной рекламы Russ. В мае текущего года решение о расторжении брака основательницы Wildberries и Бакальчука вступило в законную силу.

В октябре прошлого года Ким заявила, что много лет терпела абьюзивное отношение со стороны супруга. По ее словам, он пытался «увезти ее куда-то» и «переписать бизнес».

Во встречном исковом заявлении Бакальчук просил определить место жительства несовершеннолетних детей, произвести раздел совместно нажитого имущества 50 на 50, а также произвести раздел Wildberries и иных компаний, в том числе тех, в которых доли принадлежат ему.

Ранее Татьяна Ким возглавила рейтинг богатейших женщин в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами