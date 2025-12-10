Татьяна Ким стала единственной владелицей Wildberries

Основательница маркетплейса Wildberries, глава RWB Татьяна Ким стала владельцем 100% компании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные выписки ЕГРЮЛ.

Согласно документу, с 10 декабря Ким является единственным учредителем ООО «Вайлдберриз». Кроме того, она занимает должность генерального директора компании.

До этого доля в 1% принадлежала ее бывшему мужу Владиславу Бакальчуку.

Летом прошлого года широко обсуждался развод Ким с супругом. Это произошло на фоне объединения Wildberries и оператора наружной рекламы Russ. В мае текущего года решение о расторжении брака основательницы Wildberries и Бакальчука вступило в законную силу.

В октябре прошлого года Ким заявила, что много лет терпела абьюзивное отношение со стороны супруга. По ее словам, он пытался «увезти ее куда-то» и «переписать бизнес».

Во встречном исковом заявлении Бакальчук просил определить место жительства несовершеннолетних детей, произвести раздел совместно нажитого имущества 50 на 50, а также произвести раздел Wildberries и иных компаний, в том числе тех, в которых доли принадлежат ему.

Ранее Татьяна Ким возглавила рейтинг богатейших женщин в России.