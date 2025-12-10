«Просто большой ребенок»: экс-тренер «Вашингтона» об Овечкине

Бывший главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Брюс Будро заявил, что российский нападающий и капитан команды Александр Овечкин создал в раздевалке неповторимую атмосферу. Его слова приводит RMNB.

«Он не из тех суперзвезд, которые обладают таким высокомерием. Он приземленный, это просто невероятно. Он хочет играть в видеоигры и заниматься всякими другими забавными вещами, он просто большой ребенок, и именно это делает его таким обаятельным», — заявил Будро.

Следующий матч в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» сыграет против »Каролины Харрикейнз» 12 декабря. Стартовая сирена прозвучит в 3:00 по московскому времени.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. За «Вашингтон» он провел всю свою карьеру в лиге, в 2018 году выиграв с ним Кубок Стэнли. В ночь на 26 октября Овечкин установил новый рекорд для российских хоккеистов, выйдя на лед в своем 1500-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ. В апреле 2025 года Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ: в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги. Сейчас на его счету 911 голов без учета плей-офф.

Ранее Овечкин поднялся на девятое место в НХЛ по количеству побед.