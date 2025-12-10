Объявленного в розыск россиянина экстрадировали из ОАЭ в РФ

Россиянин, который был объявлен в международный розыск более 10 лет назад за организацию убийства и мошенничество в особо крупном размере, экстрадирован в Россию из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, передает РИА Новости.

«Сегодня в аэропорту города Дубай он передан представителям российских правоохранительных органов для доставки в Москву», - рассказала журналистам официальный представитель.

В ходе предварительного расследования установлено, что злоумышленник в период с 2009 по 2010 годы взял несколько десятков миллионов рублей у совладельца одного из промышленных предприятий Саратовской области. В обмен на это он обещал помочь с трудоустройством на высокую должность, но обещаний не выполнил. Чтобы скрыть факт мошенничества и не возвращать деньги, подозреваемый организовал группу, которая расправилась с предпринимателем и ранила его знакомую на территории Франции.

После возбуждения уголовного дела обвиняемый скрылся за границей. На основании предоставленных правоохранительными органами России данных, в 2015 году он был объявлен в международный розыск. С помощью каналов Интерпола разыскиваемого удалось найти на территории ОАЭ.

