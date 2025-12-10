На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Польше снесли памятник советским воинам

Польские власти разрушили памятник воинам Красной армии в городе Машево
PAP/Marcin Bielecki

В польском городе Машево снесли памятник советским воинам-освободителям, установленный там в 1947 году. Об этом сообщает телеканал TVP.

Уточняется, что двухметровый памятник был демонтирован по требованию мэра, а все работы выполнил Институт национальной памяти. Местные власти сочли монумент пропагандистским объектом, который напоминал о тоталитарных режимах. После сноса на этом месте будет установлен другой памятник «в память о переселенцах, прибывших на эти земли после окончания Второй мировой войны».

Памятник советским воинам стоял перед городской ратушей и был увенчан красной звездой, но последние годы звезду и табличку с него демонтировали.

До этого в польском городе Плоты снесли памятник польско-советскому братству по оружию. Трансляцию вел Институт национальной памяти Польши на YouTube. Скульптуру повалили на землю экскаватором.

Памятник впервые установили в 1955 году в память об освобождении города Плоты на северо-западе Польши 5 марта 1945 года. В 1977 году установили новый монумент.

С 2017 года Польша демонтирует скульптуры, которые власти страны считают связанными с коммунизмом или тоталитаризмом.

Ранее Володин предсказал покаяние Европы за снос памятников советским солдатам.

