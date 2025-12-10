На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Открытие приюта Ривзом оказалось фейком

Фото с открытием приюта Киану Ривза сгенерировано с помощью ИИ
Информация об открытии приюта актером Киану Ривзом оказалась фейком. На это обратил внимание Telegram-канал «Черный Треугольник».

Приюта Arch Haven не существует, а фотография с открытием была сгенерирована нейросетью. Это подтвердил сайт, специализирующийся на распознании контента, созданного искусственным интеллектом.

9 декабря сообщалось, что Киану Ривз открыл в США самый большой приют для собак и кошек в мире. Утверждалось, актер потратил $100 млн собственных денег на создание этого заведения.

Известно, что Киану Ривз занимается благотворительностью, но не афиширует это. К примеру, в январе 2022-го издание Daily Mail сообщало, что артист пожертвовал 70% своего гонорара за съемки в первом фильме научно-фантастической франшизы «Матрица» в фонд борьбы с лейкемией.

К тому времени (1999 год) его младшая сестра Ким боролась с лейкемией уже в течение восьми лет. В то время на его плечи легла забота о болеющей и ее реабилитация. Через 10 лет после диагноза болезнь вошла в ремиссию, сейчас Ким 55 лет.

Всего Ривз передал фонду $10 млн. $5 млн он потратил на реабилитационную терапию для Ким.

Ранее сообщалось, что Киану Ривз может сняться во второй части «Константина».

