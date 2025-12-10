На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Премьер Японии хочет «как можно скорее встретиться» с Трампом

Такаити готова «как можно скорее встретиться» с Трампом на фоне трений с КНР
Kim Kyung-Hoon/Reuters

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити готова «как можно скорее встретиться» с президентом США Дональдом Трампом на фоне трений с Китаем. Об этом она заявила в парламенте, передает РИА Новости.

«Я могу и поехать в Вашингтон, <...> и когда президент Трамп поедет за рубеж, я хотела бы встретиться как можно скорее», — сказала премьер Японии в ответ на предложение провести встречу с президентом США до его визита в Китай.

По данным Bloomberg, Япония возводит ракетные батареи, радары и склады боеприпасов на островах архипелага Рюкю из-за угрозы применения Китаем силы против Тайваня.

В прошлом месяце Такаити заявила, что страна развернет силы самообороны, если КНР попытается установить контроль над Тайванем.

После этого Минобороны Японии сообщило о появлении китайского разведывательного корабля в 70 км от Кагосимы — важного узла береговой обороны. 11 ноября рядом с Японией зафиксировали эсминец КНР, направляющийся на учения в Тихий океан.

Ранее в Китае заявили об ударе Путина по Японии.

