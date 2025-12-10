В Москве задержали группу, незаконно легализовавшую более 50 тыс. мигрантов

Арестованы 12 членов преступной группы, занимавшихся легализацией незаконных мигрантов. Об этом сообщили в управлении ФСБ по Москве и области, пишет «Интерфакс».

Подозреваемые оформляли фиктивные трудовые договоры с мигрантами. Таким образом они легализовали 53 197 мигрантов.

Сообщается, что одним из организаторов незаконного бизнеса является уроженец Одессы. В ходе обыска у него были обнаружены паспорта Болгарии и Украины.

Все нелегалы, получившие поддельные документы, будут выдворены из России.

До этого официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что совместными усилиями сотрудников МВД и ФСБ в рамках операции «Нелегал-2025» было выявлено более 128 тысяч нарушений российского миграционного законодательства, депортировано свыше 19 тысяч иностранцев.

Кроме того, правоохранители обнаружили 673 человека, разыскиваемых на федеральном уровне, 329 — на межгосударственном, 37 — на международном.

Ранее в РФ назвали нелегальную миграцию реальной угрозой нацбезопасности.