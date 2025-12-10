На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянин представлялся ребенком восьмилетним девочкам и развращал их по переписке

В Пензе осудили педофила, развращавшего девочек по переписке под видом ребенка
Pixabay

В Пензе вынесли приговор 40-летнему мужчине, который представлялся десятилетним мальчиком и развращал детей по переписке. Об этом сообщает пресс-служба Пензенского областного суда.

Все произошло в период с декабря 2024 по январь 2025 года — ранее несудимый мужчина переписывался в мессенджере с двумя восьмилетними девочками из другого региона. Его сообщения детям носили развратный характер. Кроме того, он отправил одной из пострадавших порно.

Подсудимый полностью признал вину. Он пояснил, что из-за сложностей в отношениях с женщинами представлялся в мессенджерах десятилетним мальчиком для вступления в переписку неприличного характера с девочками.

Суд, учитывая смягчающие обстоятельства, включая признание вины и состояние здоровья, назначил злоумышленнику наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима. Мужчину также лишили права заниматься педагогической и воспитательной деятельностью с детьми на десять лет и взыскали с него в пользу каждой из пострадавших девочек по 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Ранее петербургские силовики поймали педофила, растлевавшего девочек по переписке.

