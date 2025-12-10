В Госавтоинспекции рассказали, за что оштрафовали водителя скорой в Москве

ГИБДД Москвы: водителя скорой помощи оштрафовали за надписи на авто не по стандарту

Госавтоинспекция Москвы в своем Telegram-канале сообщила, из-за чего был оштрафован водитель скорой помощи.

Отмечается, что в сентябре 2025 года были выявлены факты эксплуатации машин скорой медицинской помощи с нарушениями. На бортах автомобилей был размещен не предусмотренный нормативными актами текст. Транспортному предприятию было внесено представление об устранении причин и условий.

«Тем не менее 9 декабря сотрудниками Госавтоинспекции во время несения службы вновь был остановлен автомобиль скорой помощи с надписями, нанесенными на наружные поверхности, не соответствующие стандартам», — сообщили в ведомстве.

Вынесено постановление об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ («Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена»). Согласно этой статье, водитель может получить предупреждение или штрафа в размере 500 рублей.

10 декабря Telegram-канал «Осторожно, Москва» опубликовал информацию о том, что водителя скорой помощи в столице оштрафовали из-за наклеенной на кузов автомобиля Георгиевской ленты.

По словам водителя, он ехал с включенными спецсигналами, в какой-то момент за ним начал ехать автомобиль ДПС. Когда пациент уже был доставлен в приемное отделение, водителю выписывали штраф за наклейки.

До этого юрист, директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков заявил, что в России официально законами не запрещено украшать автомобиль гирляндами к Новому году, однако предусмотрены ограничения на способ их размещения. Если сделать это неправильно, то можно получить штраф или даже лишиться прав.

При украшении машины автовладелец должен ориентироваться в первую очередь на вопросы безопасности всех участников дорожного движения. Так, например, гирлянда не должна закрывать обзор водителю, ее нельзя размещать на лобовых, боковых окнах, зеркалах заднего вида. За это грозит штраф в 500 рублей, отметил юрист.

