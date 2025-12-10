На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Омске под суд пойдет мужчина, обвиняемый в изготовлении порно с детьми

СК: жителя Омска будут судить по статье об изготовлении порно с участием детей
Максим Блинов/РИА Новости

В Омске местный житель пойдет под суд по статье о нарушении против половой неприкосновенности и изготовлении порнографических материалов с участием детей. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета России по региону в Telegram-канале.

«По версии следствия, в 2024 году обвиняемый, представляясь школьницей в сети Интернет, знакомился с малолетними девочками и вел с ними переписку интимного характера. Получив от потерпевших личные данные, фигурант шантажируя их оглашением компрометирующих сведений, встречался с девочками и совершал в отношении них преступления сексуального характера», — говорится в посте. .

О преступлении, как уточняется, узнал отец одной из девочек, после этого подозреваемого задержали и арестовали. Во время обыска у обвиняемого изъяты компьютер и мобильный телефон, на которых обнаружены фото и видео порнографического характера с участием несовершеннолетних, добавили в ведомстве.

По указанной статье фигуранту грозит до 20 лет колонии.

Ранее петербургские силовики поймали педофила, растлевавшего девочек по переписке.

