Венгрия подаст в суд ЕС, чтобы отложить энергетический план RePowerEU

Сийярто: Венгрия и Словакия подаст иск об отмене запрета на импорт ресурсов РФ
Венгрия совместно со Словакией подаст иск в суд Евросоюза с требованием отменить или приостановить действие энергетического плана RePowerEU, запрещающего импорт энергоресурсов из России. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступление опубликовано в его YouTube-канале.

Выступая на совете министров энергетики Организации тюркских государств, Сийярто отметил, что страны будут добиваться отсрочки вступления меры в силу на время судебного разбирательства. При этом он выразил сомнение в справедливости суда ЕС.

«Мы вместе со словаками решили подать совместный иск в суд ЕС с просьбой об аннулировании этой меры, одновременно мы будем просить отложить вступление меры в силу на время судебного разбирательства. <...> Я уверен, что нет, но мы обязательно предпримем этот шаг», — сказал Сийярто.

9 декабря Сийярто заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан нацелен сделать беспрепятственным сотрудничество Москвы и Будапешта в области энергетики.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия может полностью запретить импорт российской нефти.

