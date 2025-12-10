На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Херсонской области сообщили о погибших при обстреле больницы

Сальдо: при обстреле больницы в Херсонской области погибли три человека
Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в своем Telegram-канале, что в результате обстрела больницы в Алешках со стороны украинских войск погибли три человека.

По словам главы региона, еще двое ранены. Все погибшие и пострадавшие — работники медицинского учреждения. Сальдо уточнил, что одно из зданий получило сильные повреждения.

«С первых минут на месте работают экстренные службы. Раненым оказывается медицинская помощь, тяжелораненый мужчина находится в реанимации», — сказано в сообщении губернатора.

В конце ноября в результате атак беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины на Ростовскую область погибли три человека.

Незадолго до этого глава Таганрога Светлана Камбулова сообщила, что в результате ночной массированной воздушной атаки на город три человека были ранены и один не выжил. Камбулова выразила соболезнования семье погибшего и подчеркнула, что всем пострадавшим окажут необходимую помощь.

Ранее в Белгородской области супружеская пара погибла из-за удара ВСУ.

