Политик Гэллоуэй усомнился в адекватности главы МИД Финляндии после слов об РФ

Лидер Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй усомнился в адекватности министра иностранных дел Финляндии Элины Валтонен после ее слов о «нападении» России на 19 государств-соседей. Об этом политик заявил в социальной сети X.

«Эти люди идиоты или они думают, что мы идиоты?» — написал глава партии.

Накануне Валтонен заявила, что Россия якобы за последние 100 лет «напала на 19 государств-соседей». При этом, по словам главы финского МИД, на РФ «никто не нападал».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала передать министру иностранных дел Финляндии книгу о финской русофобии. По словам дипломата, до советско-финской войны 1939–1940 годов Финляндия дважды нападала на СССР с целью отторгнуть приграничные российские земли, на которых жили финно-угорские народы.

10 декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что элиты Финляндии проявляют «животную русофобию», излечиться от которой они не смогли даже после долгого сотрудничества и добрососедства с Россией. Глава ведомства напомнил, как в годы Великой Отечественной войны Хельсинки сотрудничали с нацистами и участвовали в блокаде Ленинграда.

Ранее ФСБ рассекретила документы о зверствах финнов в 1944 году.