Краснодарка назвала код из СМС и лишилась 7,8 млн рублей

В Краснодаре женщина назвала код из СМС и потеряла 7,8 млн рублей
Ilya Naymushin/Reuters

В Краснодаре местная жительница взяла кредиты и отдала все деньги мошенникам. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Все началось с того, что краснодарке позвонил лжесотрудник почты, который уведомил ее о письме на ее имя и попросил назвать код из СМС якобы для подтверждения получения. Затем с женщиной связались аферисты, представившиеся работниками Центробанка и ФСБ.

Злоумышленники убедили женщину, что мошенники якобы оформляют на ее имя кредит. Для «защиты средств» ей посоветовали самостоятельно взять займы под залог своей квартиры и автомобиля на общую сумму в 5 млн рублей.

Доверившись преступникам, горожанка перевела эти деньги на так называемый «безопасный счет» злоумышленников. После этого мошенники потребовали у нее еще денег — женщина заняла у знакомых дополнительные 2,8 млн рублей и также перевела их на счета аферистов.

Позже она поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась с заявлением в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее российский пенсионер отдал мошенникам почти полмиллиона рублей в банке с вареньем.

