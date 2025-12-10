На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лидеры Европы соберутся в Берлине для обсуждения мирного плана по Украине

Reuters: лидеры ЕС 15 декабря встретятся для обсуждения мирного плана по Украине
Aaron Schwartz - Pool via CNP/Global Look Press

Лидеры ряда европейских стран планируют провести встречу в Берлине 15 декабря для обсуждения плана мирного урегулирования на Украине. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на двух дипломатов Евросоюза.

Согласно информации агентства, в совещании примут участие президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Целью встречи станет координация позиций по украинскому вопросу.

Накануне Макрон заявил, что у европейских лидеров есть в запасе весомые аргументы в вопросе достижения урегулирования ситуации на Украине. Президент Франции также выразил мнение о наличии неких «положительных сигналов» в текущем переговорном процессе.

Администрация Дональда Трампа добивается от Украины скорого ответа на предложенный Вашингтоном мирный план. По информации Financial Times, президент США хочет добиться урегулирования до католического Рождества и дал Владимиру Зеленскому всего «несколько дней» на ответ. По мнению же европейских чиновников, для разрешения разногласий по ключевым вопросам могут потребоваться недели или месяцы.

Ранее в Британии заявили, что союзники предали Зеленского.

Переговоры о мире на Украине
