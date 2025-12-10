Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский сравнил европейских политиков с «андроидами». Так политик в своем Telegram-канале отреагировал на заявление Валтонен о том, что Россия за последние 100 лет якобы напала на 19 стран-соседей, а на нее не нападал никто.

«Нет, это даже не «методичка». Мне кажется, они андроиды, несущие запись», — написал он.

Мединский отметил, что финский министр дословно воспроизвела заявление главы евродипломатии Каи Каллас. По всей видимости, у европейских дипломатов на затылке вставляется крошечный чип, иронично добавил помощник президента России.

10 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала передать главе МИД Финляндии Элине Валтонен книгу о финской русофобии. Дипломат напомнила, как до советско-финской войны 1939–1940 годов Финляндия дважды нападала на СССР с целью отторгнуть приграничные российские земли, на которых жили финно-угорские народы.

Ранее Лавров заявил о неизлечимой «животной русофобии» у элит Финляндии.