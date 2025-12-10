На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Сбере заявили о возможном росте цен на рынке недвижимости в 2026 году

Ведяхин: цены на рынке недвижимости могут вырасти на 5%
Пресс-служба Сбера

Цены на рынке недвижимости, по оценкам аналитиков Сбера, могут вырасти на 5% в 2026 году, а продажи могут вырасти на 7% по сравнению с 2025 годом, заявил в интервью телеканалу «Россия 24» первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин.

«В целом, по нашим прогнозам, даже с учетом всех возможных негативных факторов сценарий драматического падения цены все-таки маловероятен и скорее нужен нам для внутренней оценки устойчивости портфеля. При этом важно сказать, что сейчас мы наблюдаем оживление рынка и с умеренным позитивом смотрим на 2026 год», — сказал Ведяхин.

Он отметил, что Сбер создал «Личный кабинет участника торгов», который автоматизирует ключевые этапы торгов.

«Сервис отбирает оптимальные торги, анализирует документы и рассчитывает стоимость банковской гарантии от Сбера. При этом сама гарантия оформляется и оплачивается за несколько кликов», — сказал он.

Говоря про ИИ, Ведяхин отметил, что 80% затрат на генеративный искусственный интеллект – это обучение модели.

«Дальше инференс, ее исполнение и предоставление сервисов клиентам. И пока что весь рынок ищет бизнес-модель того, как огромнейшие инвестиции в генеративный искусственный интеллект будут окупаться», — подчеркнул Ведяхин.

