Стало известно, кто может сыграть Лю Кана в экранизации Mortal Kombat

Китайско-канадский актер Луди Лин ведет переговоры со студией New Line Cinema в целях получения роли Лю Кана в экранизации видеоигры Mortal Kombat («Смертельная схватка»). Об этом сообщает Variety.

Отмечается, что в случае утверждения на роль актер сыграет шаолиньского монаха, защищающего Землю от разрушений и хаоса. Этот персонаж считается одним из ключевых в видеоигре Mortal Kombat .

Выход «Смертельной схватки» планируется на март 2021 года. В настоящее время проект находится в разработке, съемки начнутся в конце этого года в Аделаиде в Австралии.

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