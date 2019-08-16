Женщина будет судиться с берлинским хором мальчиков, куда не взяли ее дочь

В Берлине мать девятилетней девочки будет судиться по причине того, что ее дочь не взяли в Государственный кафедральный хор мальчиков. Об этом пишет издание Tagesspiegel.

Сообщается, что мать девочки уже подала соответствующий иск в административный суд.

Женщина руководствуется тем, что в отношении ее ребенка была проявлена дискриминация.

По ее мнению, права дочери на равные возможности были нарушены.

Как пояснили в хоре, девочке отказали не из-за ее половой принадлежности, а так голос ребенка не подходит по звучанию.