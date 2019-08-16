Женщина будет судиться с берлинским хором мальчиков, куда не взяли ее дочь

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Закончился концерт ожидаемым хоровым пением Love will tear us appart. Закончился концерт ожидаемым хоровым пением Love will tear us appart.
Закончился концерт ожидаемым хоровым пением Love will tear us appart.
Юлия Григорьева

В Берлине мать девятилетней девочки будет судиться по причине того, что ее дочь не взяли в Государственный кафедральный хор мальчиков. Об этом пишет издание Tagesspiegel.

Сообщается, что мать девочки уже подала соответствующий иск в административный суд.

Женщина руководствуется тем, что в отношении ее ребенка была проявлена дискриминация.

По ее мнению, права дочери на равные возможности были нарушены.

Как пояснили в хоре, девочке отказали не из-за ее половой принадлежности, а так голос ребенка не подходит по звучанию.