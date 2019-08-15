Американская рэперша Азалия Бэнкс назвала себя «чуркой»

Рэперша Азалия Бэнкс показала знание русского языка у себя в инстаграме.

Она опубликовала пост, в котором показывает, как украшает футболку русским словом «чурка». По-русски она написала, что узнала новое для себя слово. «Если меня вдруг кто-то окликнет «чурка», сразу почувствую себя классной и опасной девчонкой. что-то похожее на слово «чика!», красивая, заряженная, смелая девушка — шар из огня», — заявила она, объясняя употребление слова, которое может содержать оскорбительные коннотации по отношению к лицам определенных национальностей.

В комментариях к посту отметился осетинский рэпер Эндшпиль, который утверждает, что именно он научил Азалию этому слову.

Ранее в этом году изобретатель Илон Маск заговорил в соцсетях русскими пословицами.