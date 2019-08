Disney снимет ремейк мультфильма «Бэмби». Об этом сообщает We Got This Covered со ссылкой на источник.

Отмечается, что мультфильм будет переснят с применением технологии гиперреалистичности в изображении животных. Поясняется, что такую технологию Disney применял в ремейке «Короля льва».

Официального подтверждения о пересъемке «Бэмби» информации нет.

Ранее сообщалось, что Disney снимет ремейк фильма «Один дома».