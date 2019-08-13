Пласидо Доминго обвинили в домогательствах

Несколько женщин обвинили испанскую оперную звезду Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах, сообщает Associated Press.

Женщины утверждают, что певец склонял их к сексуальной близости, обещая им роли, и мешал их карьере, получая отказ. Всего в домогательствах его обвинили восемь певиц и одна танцовщица. Непристойные предложения они получали с 1980-х годов.

Также несколько десятков артистов театра подтвердили, что были свидетелями неприемлемого поведения Пласидо Доминго. Сам артист обвинения отрицает.

Ранее актриса Джина Дэвис пожаловалась на домогательства со стороны режиссера, в фильм которого проходила кастинг.