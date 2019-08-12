СМИ застали Майли Сайрус за поцелуем с девушкой после разрыва с мужем
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Американскую певицу и актрису Майли Сайрус заметили на отдыхе в Италии в компании блогера и предпринимательницы Кейтлин Картер. Об этом сообщает Daily Mail.
Таблоид выложил снимки, на которых певица целуется с девушкой во время отдыха у бассейна.
Причем, как отмечается, Картер также недавно рассталась со своим партнером Броди Дженнером.
Теперь поклонники Сайрус задаются вопросом, не стал ли причиной ее развода с актером Лиамом Хемсвортом ее новый роман.
Ранее Сайрус и Хемсворт объявили о разрыве. По их словам, они захотели сосредоточиться на своих карьерах.