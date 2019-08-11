Ученые обнаружили мутацию в генах Оззи Осборна

Ученый Билли Салливан обнаружил мутацию в генах британского певца Оззи Осборна.Об этом сообщает Mail Online.

Он заявил, что именно мутация в генах рокера помогла ему пережить долгие годы алкоголизма и наркомании, поскольку мутация делает Осборна невосприимчивым к их длительному воздействию.

Уточняется, что Салливан назвал артиста генетическим мутантом.

Кроме того, ученый подчеркнул, что гены определяют предпочтения в еде, сексуальную ориентацию, а также тип поведения.

Ранее сообщалось, что Оззи Осборн отменил тур из-за тяжелой болезни.