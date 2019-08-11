Ученые обнаружили мутацию в генах Оззи Осборна
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Ученый Билли Салливан обнаружил мутацию в генах британского певца Оззи Осборна.Об этом сообщает Mail Online.
Он заявил, что именно мутация в генах рокера помогла ему пережить долгие годы алкоголизма и наркомании, поскольку мутация делает Осборна невосприимчивым к их длительному воздействию.
Уточняется, что Салливан назвал артиста генетическим мутантом.
Кроме того, ученый подчеркнул, что гены определяют предпочтения в еде, сексуальную ориентацию, а также тип поведения.
Ранее сообщалось, что Оззи Осборн отменил тур из-за тяжелой болезни.