Умер художник комиксов DC и Marvel

Художник комиксов DC и Marvel Эрни Колон скончался в США. Об этом сообщается на его странице в фейсбуке.

Уточняется, что он умер в возрасте 88 лет.

Отмечается, что причиной смерти стал рак. Колоне боролся с онкологическим заболеванием последний год.

Заявляется, что свою карьеру он начал в компании Harvey Comics. В качестве сотрудничества с компаниями DC и Marvel он работал над созданием «Битлджуса», «Рыжей Сони», «Черной вдовы». Также Колон был редактором комиксов «Чудо-женщина», «Зеленый фонарь» и «Флэш».