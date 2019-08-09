В «Мосфильме» назвали самый популярный советский фильм на YouTube

Cтал известен самый популярный советский фильм на YouTube-канале киноконцерна «Мосфильм». Об этом передает сайт студии.

Сообщается, что самой рейтинговой картиной стал фильм Владимира Меньшова «Любовь и голуби».

Как стало известно, лента набрала на видеохостинге свыше 20 млн просмотров с момента ее размещения.

Отмечается, что в топ-рейтинг включены «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Иван Васильевич меняет профессию» и другие картины.

Ранее сообщалось, что серия мультфильма «Маша и медведь» заняла четвертое место в первой десятке самых просматриваемых видео на YouTube за всю историю платформы.