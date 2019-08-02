Сценарист «Чернобыля» удалил важную сцену из сериала

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Американский сценарист Крейг Мэзин, который стал исполнительным продюсером сериала «Чернобыль», рассказал о важной сцене, которую он вырезал из окончательной версии. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

По его словам, кадры удалили из второго эпизода.

Он отметил, что в изначальном сценарии партийный сотрудник убеждал женщину, что после аварии на Чернобыльской АЭС «нет никаких проблем».

Сценарист добавил, что далее этот сотрудник попробовал уговорить чиновников позволить ему отменить парад 1 мая в Минске из-за загрязненного воздуха.

«Он не смог решить вопрос, и ему самому пришлось участвовать в демонстрации», — отметил Мэзин.

Он добавил, что эта ситуация является абсолютной правдой.

Ранее сообщалось, что украинский режиссер снимет экологический триллер про Чернобыль.