Актриса из «Игры престолов» рассказала о конфликте в магазине

Немецкая актриса Лаура Прадельска написала в своем твиттере, что ее оскорбили в магазине одежде в Лондоне.

Прадельска рассказала, что четыре женщины вне очереди пошли к кассе магазина. Покупательница, стоявшая позади актрисы, вежливо попросила их отойти, те в ответ начали кричать на женщину.

Актриса попросила их успокоиться, на что они начали расистки оскорблять ее.

«Одна из женщин закричала мне в лицо, что я трансгендерная шлюха», — написала Прадельска.

Ранее сообщалась, что американская актриса, герцогиня Сассекская Меган Маркл подверглась «глобальному буллингу».