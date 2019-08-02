Прокурор в Швеции запросил полгода тюрьмы для A$AP Rocky
Шведский прокурор Даниэль Сунессон запросил полгода тюремного заключения для рэпера из США A$AP Rocky, которого обвиняют в нанесении телесных повреждений. Об этом сообщает Reuters.
Как отмечается, такое заявление он сделал во время слушаний в суде Стокгольма.
Кроме того, прокурор призвал суд оставить обвиняемого под стражей, чтобы тот не покинул Швецию.
До этого потерпевший потребовал компенсацию в размере около €14 тыс. за полученные травмы.
В пятницу, 2 августа, проходит последний день судебных слушаний по данному делу. Не ранее понедельника, 5 августа, суд вынесет окончательное решение.
Ранее сообщалось, что американский лидер Дональд Трамп отправил спецпредставителя в Щвецию для защиты A$AP Rocky.